La Policía de Corrientes informó este sábado que murió un joven de 18 años que permanecía internado en el Hospital Regional de Goya, luego de protagonizar un siniestro vial en la localidad de Lavalle.

El accidente había ocurrido el 14 de noviembre, sobre la Ruta Provincial N° 27, a la altura del kilómetro 111, en el acceso al paraje La Bolsa.

El mismo involucró a una camioneta Ford F100, conducida por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Guerrero Trip de 110 cc, en la que se desplazaba el joven de apellido Medina.

A raíz del impacto, el motociclista fue auxiliado y trasladado al Hospital Regional de Goya, donde permaneció internado debido a la gravedad de las heridas.

Pese a la atención médica recibida, falleció durante la tarde del viernes.

Por el caso, efectivos de la Comisaría de Distrito Lavalle continúan con las actuaciones correspondientes, con intervención de la unidad fiscal en turno, para avanzar en la investigación del siniestro vial fatal en Corrientes.