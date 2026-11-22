La declaración de José Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, genera expectativas en la familia de Loan Danilo Peña, que lleva más de dos años buscando respuestas sobre la desaparición del niño. El letrado fue citado como testigo para el próximo jueves 26 de noviembre, en el marco del juicio que se desarrolla en Corrientes.

Codazzi sostuvo públicamente que Laudelina le habría contado que Loan murió atropellado por el vehículo de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. También afirmó que, por indicación de Caillava, la mujer habría colocado el botín del pequeño y señaló una laguna donde, según su versión, estaría el cuerpo.

Además, el exabogado mencionó un supuesto pacto de silencio en el que involucró a integrantes de la familia Peña, entre ellos José Peña, el padre del niño, y su abuela Catalina. También vinculó esa presunta maniobra con intereses sobre una propiedad familiar y las aspiraciones políticas que, según él, tenía Caillava.

Sin embargo, estas afirmaciones fueron cuestionadas por la familia. María Belén Russo Cornara, abogada de los Peña, desmintió que Laudelina hubiera confesado que el cuerpo de Loan estaba en una laguna y pidió que se esclarezca el origen de la información difundida.

Qué espera la familia de la declaración de Codazzi

La familia espera que el exabogado explique concretamente de dónde obtuvo la información, en qué circunstancias se la transmitieron y qué elementos pueden comprobar sus afirmaciones.

Uno de los puntos centrales será conocer si puede aportar datos precisos sobre la supuesta laguna, identificar el lugar y explicar cuándo comunicó esa información a quienes podían intervenir en la búsqueda.

También deberá precisar qué sustento tienen sus dichos sobre el supuesto atropellamiento y el presunto acuerdo de silencio que atribuyó a integrantes de la familia.

Un testimonio que deberá ser evaluado en el juicio

El fiscal general Carlos Schaefer señaló que Codazzi no presenció los hechos que relató, sino que se trata de información que, según su versión, recibió de Laudelina. Por eso, su declaración deberá distinguir qué escuchó personalmente y qué puede acreditar sobre los acontecimientos.

La versión del accidente también tiene antecedentes: Laudelina se retractó de esa hipótesis y, durante el debate, tanto ella como su hija Macarena atribuyeron a Codazzi presiones relacionadas con aquel relato. Esos señalamientos también deberán ser examinados.

La expectativa de la familia está puesta en que la declaración del jueves aporte información concreta y verificable que pueda contribuir a la búsqueda de Loan. Después de más de dos años de incertidumbre, esperan respuestas respaldadas por elementos que permitan establecer qué ocurrió con el niño y dónde está.

Con información de Perfil