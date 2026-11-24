Un total de siete testigos pasarán este miércoles por el Tribunal Oral Federal de Corrientes para hablar del caso Loan Danilo Peña, desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio el 13 de junio de 2024.

Se trata de testigos ofrecidos por a fiscalía, representada en este proceso por Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, quienes avanzan con la acusación de sustracción y ocultamiento del niño así como del entorpecimiento de la investigación hacia un total de 17 imputados.

Todo esto, previo a la audiencia del jueves próximo, cuando junto a otros seis testimonios se escuche por primera vez en sede judicial el descargo del primer abogado que representó a Laudelina Peña, José Fernández Codazzi.

TESTIGOS

Este miércoles los testigos convocados son:

Humberto Daniel Suárez, peón de Jorge Luciano Bertón que participó en la búsqueda.

Osvaldo Antonio Avena Mora, dueño del corralón "El ciclón", donde Bernardino Benítez dijo haber ido a comprar pilas para una linterna en la búsqueda.

Osvaldo Atilio Avena, abogado arrendatario del campo de Laura Carlota Eliacópoulos, donde se halló el botín de Loan.

Viviana Fernández, Comisario de la Unidad Regional II de Seguridad Vial de Goya de la Policía provincial. Se comunicó con Walter Maciel en la madrugada del 14 de junio de 2024 y él le dijo que Loan había aparecido.

María Laura Silva, aspirante de Policía que participó de la búsqueda y resguardos cuando se halló el botín.

Fernando Sergio Fernández Gauna, sargento ayudante de la Policía de Corrientes que estuvo de guardia en la Comisaría de 9 de Julio el día de la desaparición.

José Rosales, auxiliar 2° de Inteligencia de la Policía Federal que analizó las imágenes de las cámaras del perímetro interno del hospital de 9 de Julio y sobre los movimientos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

PÉREZ Y CAILLAVA EN EL HOSPITAL

La noche del 13 de junio de 2024 se registró una visita de Caillava al hospital Juan Romero de 9 de Julio, según indicó, por un ataque de tos.

Allí la atendió Alicia Axson, quien es amiga personal y fue testigo del casamiento de la exfuncionaria municipal y Pérez.

Pero ese episodio, ocurrido en las denominadas "horas de oro" tras la desaparición del niño, está rodeado de dudas pues otros testigos indican que no la oyeron toser o, por ejemplo, que Axson declaró que la mujer le había dicho que pretendía curar el cuadro de tos para poder viajar al día siguiente, el 14 de junio, sin molestias ya que tenía programada una visita al urólogo por una supuesta afección urinaria.

Sin embargo, la Justicia acreditó que viajó a Corrientes y la provincia del Chaco, pero a una visita a la ginecóloga y por lo que dijo, era una sospecha de diangóstico oncológico, lo que fue descartado por la profesional, Cynthia Grimaldi.

ÚLTIMAS AUDIENCIAS

Luego de esta semana se realizarán audiencias los días 2 y 3 de diciembre. Para ese entonces ya se habrá concretado el retiro efectivo del juez Fermín Ceroleni, quien cuenta con un decreto presidencial de jubilación.

Sin embargo, luego de esas dos jornadas el Tribunal deberá programar fechas para testigos que quedaron pendientes a lo largo del debate, como el dirigente político y titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, el periodista Alejandro Pueblas, entre otros. Y además, corre un plazo de tres días que los magistrados le extendieron al senador provincial Diego Pellegrini para que indique si prestaría declaración testimonial por escrito, ya que fue convocado formalmente y le asiste el derecho de hacerlo a través de un pliego de preguntas.