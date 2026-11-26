Por cuatro horas y 15 minutos habló este jueves por primera vez como testigo del caso Loan el abogado José Alejandro Fernández Codazzi, primer defensor de Bernardino Antonio Benítez y Laudelina Peña, quien sostiene la teoría de que el niño sufrió un desenlace fatal tras un accidente en el que responsabiliza a Carlos Pérez y Victoria Caillava.



Codazzi no aportó nuevos elementos que acerquen al paradero de Loan, pero sí marcó algunas claves:

- Fijó a Laudelina como fuente primordial de toda la información relacionada con el hecho concreto, que según su teoría, fue un choque en el que Loan murió tras lo cual se desencadenó un plan para tapar el episodio.

- Consideró inocente a Bernardino Antonio Benítez y en gran medida contribuyó a su estrategia defensiva.

- Habló de supuestos apremios ilegales contra Benítez, sin especificar dónde se produjeron ni cuándo, ni si hubo denuncia.

- “Pacto de silencio”. Primero negó haber hablado de un acuerdo para que los protagonistas del hecho guardaran secreto, pero luego ratificó lo dicho en el programa de TV Sin Freno: dijo que hubo un pacto para que no se hablara del accidente.

- No hizo aportes para ubicar la laguna en la que supuestamente se dio destino final al niño.

El accidente

De acuerdo con lo relatado por Codazzi, Laudelina fue testigo del choque que supuestamente se dio alrededor de las 14 del jueves 13 de junio de 2024 en el que la camioneta Ford Ranger de Pérez y Caillava habría arrollado a Loan. Pero no lo vio, sino que escuchó el impacto.



“Ve que para la camioneta, levantan el cuerpo y lo meten en la caja”, relató el abogado, sobre la base de una versión que le aportó la tía del niño al describir el momento en el que ocurrió ese supuesto choque en el camino lindero a la casa de la abuela Catalina.

“Laudelina le dijo primero a Catalina que fue un accidente y después al padre (de Loan)”.

Dijo que según Laudelina, “Loan erra el camino” al intentar regresar a lo de su abuela junto a su padre luego de permanecer en el naranjal.



Tras ese presunto accidente es que Codazzi edifica una línea para sostener su teoría en el que Caillava arremete con una serie de amenazas y directivas a la tía del nene y a su hija, Macarena. En ese armado es que la presiona para que siga sus instrucciones sobre qué hacer y, por ejemplo, dónde depositar el botín que la exfuncionaria le entregó -según Codazzi- ese mismo jueves pasadas las 16 en la escuela abandonada de las adyacencias al lugar de los hechos.



“(Caillava) le dijo que iban a llevar al hospital al nene y le profirió una serie de amenazas; la amenazó de muerte a ella y su familia”, indicó el abogado.



Y describió a Laudelina como “aterrada”. “Temblaba, tenía miedo por la amenaza de esta persona poderosa que puede hacer daño a sus hijos”, indicó.

Botín

“Entiendo que esa misma noche (del 13 de junio) Laudelina plantó el botín”, dijo Fernández Codazzi y agregó que al otro día (viernes 14 de junio), la esposa de Carlos Pérez se empieza a “poner nerviosa” para que aparezca ese elemento, ocasión en la que “empezó a hostigar con mensajes y llamadas”. Vale señalar, esa misma siesta es que Laudelina y Macarena Peña concurren al sitio donde se halló el calzado.



Asimismo, el testigo aseguró que una vez con el botín, Laudelina “fabricó las huellitas” y que “plantó como un rastro”, en la dirección indicada precisa y estrictamente por Caillava.

Pacto de silencio

Aunque en la TV Fernández Codazzi dijo que el pacto de silencio tenía de fondo un acuerdo económico por la venta del campo de Catalina, ante los jueces no profundizó sobre el tema ni relató sobre monto alguno.