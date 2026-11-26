Una mujer fue detenida durante un allanamiento vinculado a la venta de drogas en el barrio Juan XXIII de Corrientes capital. El procedimiento se realizó en una casa ubicada en la esquina de Río Limay y Malvinas Argentinas, donde secuestraron cocaína valuada en $1.200.000.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. Durante la requisa, los policías encontraron 70 dosis de una sustancia en polvo que dio positivo para cocaína.

También incautaron una piedra con la droga compactada, tres teléfonos celulares y varios elementos de corte. El pesaje total de los estupefacientes secuestrados fue de 51 gramos.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, los elementos quedaron secuestrados y la mujer fue detenida por infracción a la Ley 23.737. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 4, con intervención del Juzgado de Garantías de la Primera Circunscripción.