La Policía de Corrientes informó este sábado que un joven de 19 años sufrió lesiones graves tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 5, en la ciudad de Corrientes.

El hecho ocurrió el viernes, en el tramo comprendido entre las calles Arturo Illia y Juan Romero. Por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta, dos camiones y una furgoneta.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los otros vehículos involucrados fueron una Volkswagen Caddy, conducida por un hombre mayor de edad, y dos camiones, uno marca Volvo y otro Mercedes Benz, también guiados por hombres mayores de edad.

El motociclista, de apellido Medina, fue auxiliado y trasladado al Hospital Escuela, donde los profesionales médicos determinaron que presentaba lesiones de carácter grave.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la unidad fiscal en turno.

Mientras tanto, efectivos de la Comisaría Vigésimo Segunda Urbana continúan con las actuaciones para establecer las circunstancias del siniestro.