“Surge en forma prístina que la Resolución N° 77, del 27/4/2026 resulta arbitraria, por contener argumentos no fundados correctamente, al confirmar una Resolución de Sobreseimiento que no valoró todo el caudal probatorio en forma conjunta –y los que valoró, no los hizo de forma suficiente, arribando por ese motivo a una decisión en abierta afectación al Principio de la Sana Crítica Racional, en detrimento de una víctima de agresión sexual que, al momento de los hechos, era menor de edad”.



Con esa síntesis, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, a cargo del fiscal General César Sotelo, fundamentó su posición en el fallo que revirtió el alivio procesal para el exlegislador Manuel Sussini y ordena reabrir la causa por supuesto abuso sexual.



Se trata de un dictamen que orienta la construcción de un fallo del Superior Tribunal de Justicia y en el que, en efecto, se oyó un pedido de la víctima: que no solo se la escuche sino que se tengan en cuenta en una dimensión integral las pruebas que aporta.

Algunas claves

l El tiempo en el que ocurrieron los hechos. “Del caudal de declaraciones testimoniales se advierte una evidente coherencia respecto al tiempo en que aproximadamente habrían ocurrido los hechos, el que a su vez coincide con la franja temporal determinada por la acusación, esto es: finales de febrero y durante el mes de marzo, todo del 2020”, indica el dictamen fiscal.



Vale señalar, la cuestión temporal había sido una de las anclas con las que la jueza de Instrucción 6 había amarrado la falta de mérito que benefició a Sussini en la primera instancia, en 2021.

l La modalidad. La consistencia de la acusación en el delito que se investiga, además del tiempo, está sostenida por las evidencias que acreditan la modalidad en la supuestamente se cometieron los hechos. Al respecto, el fiscal Sotelo indicó que, tiempo, relatos de testigos tanto como de la denunciante, las víctimas y el padre muestran coincidenciassobre la modalidad que tiene como cimientos “numerosos informes psicológicos y declaraciones de los



profesionales que examinaron tanto a M. A. D. y M. B. D. sino también a Manuel Antonio Sussini”.



“Ninguno de los jueces intervinientes (de primera instancia y de Cámara), al momento de decidir la situación procesal del aquí imputado, siquiera mencionaron lo contundente de los informes psicológicos”, añadió Sotelo.

l Informe médico. El punto anterior, que habla del shock y el impacto emocional reflejado en una profunda angustia de la víctima, se hilvana con lo indicado por la profesional que examinó físicamente a la menor y que constituyen pruebas que, según el fiscal, fueron “no tratadas ni valoradas” ni en la falta de mérito ni en el sobreseimiento.



De hecho, según consta en el dictamen, la Junta Interdisciplinaria realizada en 2021 indicó que “se han constatado la presencia de indicadores compatibles con malestar o padecimiento psíquico y emocional, los que podrían estar asociados aun evento de impacto traumático […] Experiencias psicológicas con un alto nivel de malestar emocional. No descartándose que el origen del afecto negativo pudiera ser una experiencia vivenciada de manera invasiva por la evaluada (...) Indicadores



de ansiedad, hostilidad latente, incertidumbre, indicadores de constricción. Los



elementos hallados, mencionados ut supra, son indicadores compatibles con una



vivencia altamente invasiva a su psiquismo, no descartándose que la misma sea



de connotación sexual”.

l Verdad. Los forenses que trataron con la víctima, además, precisaron que “no se han hallado datos que indiquen presencia de fenómenos fabulatorios y/o mitomanía”, según reflejó Sotelo en su planteo.

l Mensajes. “Mención aparte merece el tratamiento otorgado al pedido por la parte querellante de que se realicen periciales informáticas en el celular perteneciente a M. A. D. que en su oportunidad fueron secuestrados por personal de Ufie, para extracción de conversaciones mantenidas entre la nombrada y su madre, Mónica Tuhx desde el 04/03/2020 al 17/03/2020, por considerar, la querella, determinantes siendo que la víctima en esas conversaciones le comentó a la madre que el imputado perpetró el abuso sexual porque A. se despertó en esas oportunidades sin ropa, la que se hallaba tirada en el piso en su dormitorio y la puerta semiabierta luego de que el imputado le diera calmante para la muela”.



En ese punto el fiscal Sotelo también precisó que no se consideraron las comunicaciones que dan cuenta de los hechos,