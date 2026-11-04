Ratificaron la solidez de la contundente prueba que habla de Loan en dos vehículos

El tribunal que lleva adelante el juicio por el misterio de Loan Danilo Peña recibió este miércoles de una experta la declaración más contundente sobre el rastro de Loan hallado en vehículos de los sospechosos Carlos Pérez y Victoria Caillava: las evidencias de olor al niño recolectadas por perros entrenados tienen un 92 por ciento de efectividad.

Mario Rosillo y en el fondo, la can Kala con su guía y la experta Marilú Vázquez.

Marilú Vázquez, la subcomisario a cargo de la División Investigativa Canina de la Policía de la Provincia de Salta, dejó en la audiencia de este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes la ratificación de solidez de las pruebas odorológicas recolectadas en la camioneta Ford Ranger y el automóvil Ford Ka de Pérez y Caillava. En un grado de efectividad estimado del 92 por ciento tienen correspondencia con el olor a Loan.

Así lo afirmó la experta, que vino a ratificar lo manifestado el 6 de agosto por el perito forense especializado en odorología Mario Rosillo, que orientó este procedimiento realizado el 21 de junio de 2024 y tuvo como auxiliar perito a Vázquez.

Vázquez al ingresar este miércoles en la sala de audiencias.

Declaró por varias horas como testigo en el juicio, que contó con la participación de los padres y un hermano del niño de la localidad correntina de 9 de Julio y a quien desde el 13 de junio de 2024 se sigue buscando.

LAS CLAVES DE UNA PERICIA TRASCENDENTAL

- Tres perros. En el cotejo de las muestras de olor participaron labradores golden retriever: Kala y Dina, de la Policía de Salta, y Arandú, de la Policía de Corrientes.

- Memoria olfativa. Los animales para conocer y poder identificar luego el olor, recibieron dos prendas de vestir de Loan, usadas y sin haber sido lavadas: un pantalón celeste y una remera azul con dibujos de "La granja de Zenón".

- Para corroborar que corresponde a Loan el olor hallado en uno de los cinco frascos con los que se cotejó la memoria olfativa de los perros se requirió ropa de otros cuatro niños del mismo rango etario. Loan en 2024 tenía 5 años de edad.

- Frasco. En el interior de cuatro recipientes esterilizados se incluyeron muestras de olor de los otros niños y en uno, las gasas con las que se levantó el rastro de los vehículos de Pérez y Caillava, que, identificado con el número 2, resultó ser el compatible con Loan de acuerdo con lo marcado por los canes.

- Doble ciego. Para garantizar la imparcialidad del trabajo, ni los perros ni sus guías participaron del momento en el que se ubicó los 5 frascos con olores de los diversos niños en la línea explorativa.

- Validez. De acuerdo con los protocolos y el procedimiento legal para que esta prueba sea válida en un juicio alcanza con que haya un "tribunal" con testigos, se labre un acta y se tomen fotografías. A todo eso, y como un extra, se sumaron videos y una copia íntegra y extensa aportada por Vázquez.

- Duración. Según explicó Vázquez, el cuerpo humano desprende 667 células epiteliales por segundo y en un ambiente controlado como, dijo, es el habitáculo cerrado de un vehículo, pueden permanecer días. En otras superficies, hasta 36 horas.

- Alivio. De acuerdo con la ratificación que aportó la experta, en el Volskwagen Voyage de color gris de la pareja de Daniel Ramírez y Mónica Millapí, el resultado de la pericia odorológica fue negativo.

UN VIDEO Y UNA DISCUSIÓN

Una fuerte discusión se produjo este miércoles en el Tribunal a partir de un aporte que ofreció hacer Marilú Vázquez. Se trata del registro completo de la pericia odorológica en videos, registrados el 21 de junio de 2024 pasadas las 19, en el colegio de la localidad de 9 de Julio.

Pérez y Caillava este miércoles; adelante suyo, los abogados Tito González y Agustina Furlán.

Se trata del material captado con su teléfono celular y cuyo registro en el expediente del juicio por Loan está dividido en varias partes, lo que motiva a la defensa de Pérez y Caillava a señalar que no se ve el momento en el que la perra Kala individualiza el olor del niño en el frasco con las muestras recolectadas de los vehículos del matrimonio.

Vázquez al declarar indicó que poseía un pen drive con el material íntegro en varias piezas y que lo ponía a disposición del tribunal, lo que motivó que el fiscal Carlos Schaefer planteara su admisión formal como prueba del proceso. Esto originó una airada negativa.

Pero la oposición sugestivamente partió del defensor de una de las imputadas que no está comprometida con la sustracción y el ocultamiento del nene, Elizabeth Cutaia, sospechada de haber entorpecido mediante diversas maniobras la investigación.

Su abogado, Rodolfo Baqué, fue el primero en decir en voz alta a los jueces que los videos constituyen una prueba que pudo haber sido "manipulada", habida cuenta el tiempo transcurrido desde la realización de la pericia y la captación del material hasta la actualidad.

"No es un hecho nuevo, es un medio de prueba no validado, no confiable, no verificado (...) Es una emboscada incorporar esa prueba en este momento (...) las defensas no tenemos contralor de esa prueba, hay que someterlo a peritaje para ver si no ha sido manipulado, editado y adulterado", sostuvo el profesional.

Si bien los defensores de Pérez y Caillava coincidieron, adhirieron enfáticamente los abogados de personas imputadas por el presunto desvío de la causa, como Martín Leiro (defensor de Alan Cañete) y Mónica Chirivín (defensora de Laudelina Peña).

En cambio el defensor del comisario Walter Maciel, Richard Vallejos, se sumó a la postura de Schaefer. Lo "considero útil y pertinente", el registro, indicó el letrado.

Finalmente por unanimidad el tribunal admitió el material fílmico, fotos y documentaciones así como manuscritos ofrecidos por Vázquez como prueba, por tratarse de una testigo nueva en el proceso (le atribuye carácter de hecho novedoso a los elementos), es perito oficial y declaró bajo juramento, además de que se la aportó a Rosillo.

El abogado González anunció que recurrirá en Casación para invalidar esa prueba.