Quiénes declaran en el juicio por Loan y por qué serán claves los perros entrenados

El juicio por Loan Danilo Peña continuará este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes con un grupo de testigos, entre los cuales se podrá escuchar a especialistas que contribuirán a conocer detalles de las pistas que ubican al niño de la localidad de 9 de Julio en la camioneta y el automóvil de la pareja de sospechosos de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.

Además de la subcomisario Marilú Vázquez, a cargo de la División Investigativa Canina de la Policía de la Provincia de Salta, participará este miércoles del juicio por Loan el especialista Víctor Parrón, entrenador de perros que trabajó en la pericia odorológica de este caso junto con el especialista Mario Rosillo, de la Policía de Corrientes.

Se trata de un Suboficial Principal de la Policía de la Provincia de Salta, que se desempeña como instructor, educador y adiestrador canino profesional en su labor como perito de la División Investigativa Canina.

Su perra Kala fue una de las encargadas de llevar adelante las pericias que dieron con el olor a Loan en la camioneta Ford Ranger y el automóvil Ford Ka de Pérez y Caillava.

El 6 de agosto pasado había declarado en este juicio Mario Rosillo, quien fue contundente al demostrar la base científica sobre la cual se sostiene la afirmación que complica al matrimonio del marino y la exfuncionaria municipal de 9 de Julio.

En su defensa, los abogados Ernesto Tito González y Agostina Furlán llevan adelante una estrategia para intentar derribar la validez de dichas pruebas.

MÁS TESTIGOS

Por otra parte, brindarán testimonio en el debate por Loan Verónica Reyes, Guillermo Armapa, Tamara Muniagurria, Sergio Roberto Montenegro, Emiliano Nicolás Miño, Hernán Paul Alfonzo y Fernando Lobo.

Así lo determinó el Tribunal de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, quienes determinaron además, sesionar solo un día esta semana.