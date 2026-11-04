Narcomenudeo en Corrientes: detuvieron a dos personas y secuestraron drogas

Dos personas fueron detenidas durante un allanamiento en Curuzú Cuatiá a causa de una investigación por venta de drogas. En la casa, ubicada en el barrio Santa Rita, la Policía encontró marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El operativo se concretó ayer, alrededor de las 18, en una vivienda de calle 2, donde la División de Investigaciones (DIC) cumplió una orden judicial con intervención de la unidad fiscal correspondiente.

Causa abierta: secuestro millonario y detenidos

Durante el allanamiento secuestraron 31 envoltorios de marihuana y, según las estimaciones policiales, el material incautado tendría un valor aproximado de $2.682.000. También encontraron $200.000 en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Por el procedimiento, una mujer (37) y un hombre (39) fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales para quedar a disposición de la Justicia.

La investigación está relacionada con otros allanamientos realizados entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.



