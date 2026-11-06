Prefectura secuestró más de 37 kilos de marihuana valuados en $143 millones en Corrientes

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron un cargamento de más de 37 kilos de cogollos de marihuana en la costa correntina de la localidad correntina de Itá Ibaté.

La sustancia estupefaciente incautada cuenta con una valuación comercial que supera los 143 millones de pesos.

El operativo antinarcóticos fue el resultado de investigaciones previas encabezadas por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la fuerza de seguridad federal.

A partir de los datos recolectados, las patrullas establecieron que se planeaba el ingreso de droga en la franja comprendida entre los kilómetros 1370 y 1380 del río Paraná.

Con esa información estratégica, el personal desplegó dispositivos de vigilancia sobre la zona riberana e interceptó el momento exacto en que una embarcación a motor con dos ocupantes cruzó la frontera fluvial desde el Paraguay.

Rastrillaje en Puerto Chinita y causa federal

La lancha sospechosa tocó suelo argentino a la altura de la zona conocida como Puerto Chinita (kilómetro 1370 del río Paraná). En ese punto, los dos tripulantes desembarcaron apresuradamente cuatro bultos entre la maleza y emprendieron la huida navegando de regreso hacia las costas paraguayas.

De inmediato, los prefectos llevaron a cabo un rastrillaje táctico en el perímetro costero, donde hallaron ocultos entre la vegetación densa los cuatro paquetes envueltos en nylon negro.

Al realizar las pruebas de campo correspondientes, se constató que los envoltorios contenían cogollos de marihuana listos para su distribución.

Las actuaciones legales, el pesaje oficial del estupefaciente y la preservación de los elementos de prueba quedaron bajo la jurisdicción de la Unidad Fiscal Federal de Corrientes.