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Varios días internado

Corrientes: murió un niño de 4 años tras ser atropellado por una camioneta en Saladas

El siniestro ocurrió el viernes 30 de octubre. El menor tuvo que ser trasladado al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la capital.

Por El Litoral

Viernes, 06 de noviembre de 2026 a las 08:56

Un niño de 4 años murió ayer luego de estar varios días internado a causa de un siniestro de tránsito, ocurrido el viernes 30 de octubre en Saladas. El menor fue atropellado por una camioneta.

El accidente y el traslado a capital

El siniestro se dio en la mañana del 30, sobre la calle Joaquín Moreau, en cercanías a la Escuela N° 617. De acuerdo a fuentes policiales, las causas todavía son investigadas, pero el niño habría sido atropellado tras bajarse de una camioneta.

Según explicaron, el conductor —un hombre mayor de edad— hizo una maniobra sin darse cuenta que el menor seguía cerca del vehículo.

En ese momento, el niño fue trasladado de urgencia al hospital local, pero posteriormente tuvo que ser derivado al Pediátrico Juan Pablo II de Corrientes capital. Sin embargo, murió luego de varios días internado a causa de la gravedad de las heridas. 

Desde la Policía, explicaron que la unidad fiscal interviniente avanza con los trámites de rigor que corresponden en la causa. 

 

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