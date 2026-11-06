Secuestraron en Corrientes un camión con 21 toneladas de madera ilegal

Efectivos de la Policía Rural de Corrientes secuestraron preventivamente un camión con acoplado que trasladaba una voluminosa carga de madera sin la correspondiente documentación respaldatoria, durante un procedimiento realizado en jurisdicción de la localidad de Empedrado.

El operativo de control vehicular se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial N° 10, donde los agentes policiales detuvieron la marcha del transporte pesado.

Al momento de la inspección, se constató que el vehículo llevaba aproximadamente 21 toneladas de rollizos de eucalipto.

Al requerir la guía forestal y los remitos obligatorios para el traslado de materia prima, el conductor del rodado manifestó no poseer ningún tipo de papel legal que acreditara el origen ni la autorización para el tránsito del cargamento forestal.

Infracción, pago de multa y liberación del transporte

Ante la flagrante irregularidad administrativa, las autoridades procedieron al secuestro preventivo tanto del camión como de la totalidad de la madera transportada, dando inicio a las actuaciones correspondientes por omisión de documentación para el transporte de carga.

Por la falta cometida, la Policía de Corrientes aplicó una sanción contravencional que derivó en el pago de una multa económica por un monto total de $183.270,81.

Una vez efectivizado el abono de la penalización y cumplimentados los trámites institucionales pertinentes, las autoridades dispusieron la restitución del vehículo con su respectiva carga, al tiempo que el chofer recuperó el libre tránsito.