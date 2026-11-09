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Alvear

Secuestraron 120 kilos de carne y un ternero tras allanamientos en Corrientes

También secuestraron cuchillos, herramientas de faena y elementos vinculados al manejo de animales. 

Por El Litoral

Lunes, 09 de noviembre de 2026 a las 10:34

La Policía de Corrientes realizó cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Alvear y secuestraron 120 kilos de carne vacuna dentro de un freezer y un ternero que podría tener origen ilícito.

En uno de los domicilios allanados, los uniformados secuestraron la carne vacuna y distintos elementos vinculados a la faena y al manejo de animales, entre ellos cuchillos, chairas y aperos.

En el mismo predio también encontraron un ternero colorado pampa, sin marca y con señales auriculares que presentarían una adulteración reciente. Ante las sospechas sobre su procedencia, el fiscal interviniente, doctor Martín Leiva, ordenó el secuestro del animal.

Los restantes procedimientos también arrojaron resultados positivos. Se incautaron lazos, machetes, serruchos, monturas, frenos y otros elementos de interés para la investigación.

La causa continúa para determinar el origen de la carne y del ternero, además de establecer la posible vinculación de los domicilios allanados con los hechos de abigeato investigados.

Por el hecho, hay al menos dos personas identificadas que permanecen prófugas y son buscadas en el marco de la causa.

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