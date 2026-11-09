Operativos nocturnos en Corrientes: secuestraron 26 motos y 6 autos

La Policía de Corrientes, en una labor coordinada con inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal, desplegó intensos operativos nocturnos de control durante el fin de semana en diversos puntos neurálgicos de la ciudad capital.

Los dispositivos de fiscalización e identificación de personas se enfocaron en neutralizar y desalentar la circulación de grupos de motociclistas que ejecutan maniobras peligrosas en la vía pública, poniendo en riesgo la seguridad vial de peatones y conductores.

Las cuadrillas de control se emplazaron en intersecciones estratégicas como la avenida Independencia y Medrano, avenida Cazadores Correntinos al 4800, la intersección de Cazadores Correntinos y Chacabuco, Patagonia y Paysandú, calle Asunción al 2800, Sánchez de Bustamante y Necochea, y la esquina de Hawái y Las Piedras, entre otros sectores populosos.

Secuestros, infracciones y una moto recuperada

Como resultado del despliegue preventivo, las fuerzas operativas procedieron al secuestro preventivo de 26 motocicletas y 6 automóviles.

Las autoridades indicaron que parte de los infractores incurría en conductas riesgosas al volante, mientras que otros carecían de la documentación obligatoria para circular.

Durante la verificación del número de cuadro y motor de las unidades retenidas, los uniformados constataron que una de las motocicletas presentaba un pedido de secuestro activo tras haber sido denunciada como sustraída días atrás.

El vehículo recuperado y las actuaciones contravencionales quedaron inmediatamente a disposición de la Unidad Fiscal de turno para los trámites legales correspondientes.