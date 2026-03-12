Desarticularon una banda de abigeato en Corrientes: dos detenidos con armas y marihuana

La Policía de Corrientes desarticuló una banda de abigeato que operaba en campos de Gobernador Virasoro. Dos hombres fueron detenidos y en los procedimientos secuestraron armas y marihuana. La investigación se extendió durante casi una semana e incluyó tareas de vigilancia, seguimiento y el uso de cámaras y drones.

Investigación

La causa se inició tras una denuncia por abigeato presentada por un productor rural del establecimiento Las Marías. Según la investigación, los delincuentes ingresaban a los campos tras cortar los alambrados, luego realizaban la faena y trasladaban los cortes de carne utilizando caballos de tiro.

Para moverse sin ser detectados aprovechaban sectores rurales y caminos cercanos, entre ellos la Ruta Provincial 37. Sin embargo, la maniobra quedó registrada por cámaras trampa instaladas por la Policía en puntos estratégicos.

Las cámaras, que se activan mediante sensores de movimiento, permitieron obtener imágenes de los sospechosos. A partir de ese material los investigadores lograron identificarlos y solicitar órdenes judiciales de allanamiento, registro y detención.

Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías local. Los procedimientos se realizaron en viviendas de los barrios Santa Rita y Cesáreo Navajas.

Allanamientos y detenciones

Durante los operativos fueron detenidos dos hombres mayores de edad. Además, se secuestraron cuchillos, machetes, chairas, una chuza casera, ganchos de hierro y balanzas digitales portátiles de hasta 50 kilos.

También incautaron sogas, bolsos, prendas de vestir y elementos de montar que habrían sido utilizados durante los robos. Los investigadores sospechan que estos objetos eran empleados para transportar la carne obtenida en las faenas ilegales.

En uno de los domicilios además hallaron una planta de marihuana de 2,65 metros. Por este motivo se iniciaron acciones por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

La causa continúa y los investigadores buscan localizar a otras personas que ya fueron identificadas y que estarían vinculadas a esta banda dedicada al abigeato en la región.