Abigeato en Corrientes: “Ya no es robo para comer, son bandas organizadas”

La problemática del abigeato volvió a encender las alarmas en el interior de Corrientes. En diálogo con Hoja de Ruta, María Marta Batalla, integrante de la Subcomisión de Seguridad Rural de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, advirtió que el delito ya no responde a hechos aislados sino a estructuras organizadas que operan con mayor complejidad.

“Históricamente se hablaba del abigeato como un delito famélico, alguien que robaba para comer. Hoy eso prácticamente no existe. Son bandas organizadas y es un delito complejo”, sostuvo.

El caso reciente de La Cruz expuso nuevamente la dimensión del problema. Allí se secuestraron cerca de 300 animales, aunque productores estiman que los faltantes podrían ubicarse entre 500 y 1.000 cabezas. Sin embargo, durante años no hubo denuncias formales, lo que refleja —según explicó Batalla— una fuerte subdenuncia por falta de respuestas efectivas.

Falta de recursos y demora judicial

Desde el sector rural señalan que la Policía Rural trabaja con recursos limitados en toda la provincia. Aun así, destacaron el acompañamiento permanente del PRIAR. No obstante, remarcaron que el principal cuello de botella se encuentra en el ámbito judicial.

Tras la modificación del Código Procesal en la provincia, la conducción de las investigaciones quedó en manos de los fiscales. En la Cuarta Circunscripción Judicial —que abarca a Paso de los Libres y La Cruz— no hay actualmente un fiscal rural designado.

Este año se cumplen 20 años de la ley que creó 11 fiscalías rurales en Corrientes, de las cuales solo cinco están en funcionamiento. A raíz del caso de La Cruz, se abrió el concurso para cubrir el cargo pendiente en esa jurisdicción.

Violencia en la frontera

Batalla también alertó sobre el recrudecimiento de la violencia en la costa del río Uruguay. En localidades como Santo Tomé y Alvear, denunciaron la incursión de delincuentes provenientes de Brasil, algunos de ellos armados, lo que generó enfrentamientos tanto con productores como con fuerzas de seguridad.

Riesgo sanitario por faena clandestina

Otro punto de preocupación es la venta de carne sin controles bromatológicos. Desde la Sociedad Rural advierten que muchos animales robados son faenados clandestinamente y comercializados en circuitos informales.

“Esa carne no es apta para el consumo humano. Los animales tienen tratamientos y períodos de guarda que deben respetarse. Cuando se faena de manera ilegal, eso no se cumple”, explicó Batalla, quien pidió mayores controles municipales.

Animales secuestrados sin traslado

En paralelo, el sector acompaña a la Sociedad Rural de La Cruz en la situación de casi 200 animales secuestrados que aún esperan autorización judicial para ser trasladados a campos del INTA, trámite que —según denunciaron— lleva más de un mes de demora. Mientras tanto, algunos animales murieron por falta de condiciones adecuadas.

La agenda del sector rural incluye el seguimiento del concurso para la fiscalía rural, el refuerzo de controles bromatológicos y el reclamo por mayor celeridad judicial.

El abigeato, advierten, ya no es solo un problema del campo: impacta en la producción, la seguridad, la salud pública y la economía regional.

