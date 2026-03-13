Desbaratan un "refugio" de cazadores en Corrientes y secuestran un arsenal de armas

Tras una investigación iniciada por denuncias de productores correntinos, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce logró desarticular un punto estratégico utilizado por cazadores furtivos en el paraje Segunda Sección Cañadita.

El lugar funcionaba como alojamiento y base operativa para personas provenientes de distintos puntos que ingresaban ilegalmente a campos vecinos.

El operativo, ordenado por la Fiscalía Rural y Ambiental de Curuzú Cuatiá, a cargo del Dr. Oscar Cañete, arrojó resultados altamente positivos. Según las autoridades, el predio allanado no contaba con habilitación como coto de caza y ofrecía toda la logística necesaria para la actividad ilícita, desde armamento de alta precisión hasta equipos de camuflaje.

Arsenal incautado y logística

El secuestro de armamento fue uno de los puntos más destacados del procedimiento, ya que ninguna de las piezas contaba con la documentación legal exigida por la Dirección Provincial de Armas de Corrientes (REPAR).

Entre lo incautado se detallan:

Fusiles de precisión: Calibre .308 equipados con miras ópticas.

Armas largas: Rifles y carabinas calibre .22, además de escopetas calibres 12, 16 y 28.

Equipamiento táctico: Radios tipo handy, redes de camuflaje, ropa mimetizada, carpas, linternas y cuchillos de monte.

Impacto en la fauna silvestre

En el interior del establecimiento, los uniformados hallaron evidencias directas de la depredación de especies protegidas. Se procedió al secuestro de trofeos de caza, entre los que se contaron diez cráneos con astas de ciervo y uno de antílope, elementos que refuerzan la hipótesis de una actividad comercial clandestina vinculada al turismo de caza ilegal.

Las autoridades señalaron que este golpe representa un avance significativo contra la caza furtiva organizada en el sur de la provincia, una problemática que genera constantes conflictos con los propietarios de establecimientos ganaderos y atenta contra el equilibrio ecológico de la región.

Todo el material secuestrado será sometido a pericias balísticas mientras la Justicia no descarta nuevas aprehensiones en el marco de la causa.