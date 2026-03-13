Murió un bebé y sus padres están graves tras un despiste y vuelco sobre la Ruta 14

Alrededor de las 11 de este viernes, una nueva tragedia vial se cobró la vida de un bebé de 5 meses, a la altura del kilómetro 361 de la Ruta Nacional 14, en el Paraje Piedritas, cerca de la localidad de Mocoretá.

Fue consecuencia del despiste y vuelco de un vehículo que avanzaba en dirección Norte, procedente de Chajarí, Entre Ríos y que se dirigía hacia Misiones, según confirmaron fuentes policiales

Fuentes policiales indicaron que el conductor de una camioneta Toyota SW4, de 21 años identificado como Lázaro Costich perdió el control del mando, por causas que aún son materia de investigación. El vehículo, por la velocidad que llevaba salió despedido de la cinta asfáltica para luego volcar sobre la calzada y terminar a la vera de un camino de tierra que atraviesa el corredor justo en ese sector de la geografía.

Después de la brusca maniobra, los tres ocupantes que iban en la cabina fueron derivados de urgencia hacia el hospital de Mocoretá, donde los médicos determinaron el fallecimiento del bebé de 5 meses.

En tanto que el conductor quedó bajo observación profesional a la espera de la evolución de sus lesiones, mientras que la mamá del menor cuyo nombre sería Milagros, fue trasladada hacia el Hospital Samuel W. Robinson de Monte Caseros donde estaba previsto que fuera sometida a una intervención quirúrgica.

Familia



En el vehículo viajaba una familia conocida de la ciudad entrerriana de Chajarí que se dirigía hacia la provincia de Misiones, quienes viven momentos de mucho dolor a causa de la tragedia vial.

Desde la Fiscalía en turno que tiene en sus manos la investigación del luctuoso hecho indicaron que no habría otros vehículos involucrados y se investiga una posible falla mecánica o maniobra evasiva.

Personal de la Comisaría de Mocoretá avanzó ya con el análisis de cámaras de seguridad de la zona, y anticiparon que la calzada se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad en ese sector.



Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias que provocaron la tragedia.

En cuanto a datos estadísticos, desde el Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía revelaron que con este hecho se elevó a 27 la cantidad de personas fallecidas en Corrientes a causa de siniestros viales, de los cuales 23 se produjeron en el Interior y los cuatro restantes en la ciudad Capital.

Trabajaron en el lugar, según indicó la página Portal Corrientes, equipos de tareas de los Bomberos Voluntarios de Mocoretá, que actuaron en los rescates y asistencias a las víctimas, así como la Gendarmería Nacional quienes colaboraron con la Policía de Corrientes.