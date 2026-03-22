Tragedia en Corrientes: ya son tres los muertos tras choque en Ruta 12

Durante este domingo se confirmó la muerte de uno de los sobrevivientes del choque frontal ocurrido el sábado en cercanías del paraje San Borjita, en jurisdicción de Ituzaingó.

La víctima se encontraba internada con lesiones graves luego del siniestro vial y, pese a la asistencia médica, no logró sobrevivir.

El choque ocurrió el sábado sobre Ruta 12

El hecho se registró alrededor de las 18 del sábado en el kilómetro 1319 de la RN 12, donde dos vehículos colisionaron de manera frontal por causas que son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, un hombre de 54 años y una mujer de 56 murieron en el acto.

Quiénes eran las primeras víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Alves Correa (54) y Estela Espíndola (56), quienes se trasladaban juntas en uno de los vehículos involucrados.

Heridos y traslado de urgencia

En el otro rodado, un Toyota Yaris, viajaban cuatro personas que resultaron con heridas de distinta consideración.

Uno de los ocupantes había sufrido lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde finalmente se produjo su muerte. Los demás involucrados se encuentran fuera de peligro, según los primeros reportes médicos.