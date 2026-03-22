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Corrientes

Crimen del trabajador rural en La Cruz: secuestran arma de fuego y celulares

El procedimiento se realizó en horas del domingo en la localidad de Alvear.

Por El Litoral

Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 20:14

En el marco de la investigación por el crimen de un trabajador rural en La Cruz, la Policía de Corrientes llevó adelante un allanamiento en la localidad de Alvear

El procedimiento se realizó en horas del domingo, donde efectivos lograron secuestrar un arma de fuego, teléfonos celulares y otros elementos, que ahora serán sometidos a pericias para determinar su relación con el homicidio.

 

Además, durante la jornada, los efectivos continuaron trabajando en la zona rural donde ocurrió el hecho, en el paraje Yurucuá, a unos 60 kilómetros del casco urbano, con el objetivo de recolectar pruebas y avanzar en el esclarecimiento del caso.

La investigación se lleva adelante en conjunto con la Unidad Fiscal de Paso de los Libres, que interviene en la causa. Al menos tres personas estarían involucradas en el caso. 

El hecho

El crimen ocurrió en la noche del viernes en una zona rural del paraje Yurucuá, en La Cruz, donde un trabajador rural de 75 años, de apellido Díaz, fue atacado durante un asalto.

Según las primeras informaciones, los delincuentes le dispararon, provocándole la muerte en el lugar. Luego, sustrajeron distintos elementos, entre ellos teléfonos celulares y una camioneta, en la que escaparon.

En tanto, la esposa de la víctima logró sobrevivir y fue encontrada horas más tarde por un vecino mientras caminaba por la Ruta Provincial 145 en busca de ayuda.

 

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