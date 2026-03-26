Homicidio en La Cruz: secuestraron una escopeta tras varios allanamientos en Alvear

La Policía de Corrientes concretó este miércoles tres nuevos allanamientos en la localidad de Alvear vinculados al homicidio de un trabajador rural en La Cruz. En el procedimiento se secuestró una escopeta y varios celulares, que serán analizados para determinar si están relacionados con el hecho.

Durante la semana, la Policía trabajó en la zona rural donde ocurrió el hecho con el objetivo de recolectar pruebas y avanzar en el esclarecimiento del caso. Posteriormente, el equipo de investigación se trasladó a Alvear donde se realizó un primer allanamiento en el que también secuestraron un arma de fuego y varios celulares.

Todos los elementos secuestrados durante estos operativos serán sometidos a pericias y se espera que las evidencias aporten información clave para avanzar en la causa.

El hecho

El homicidio ocurrió el viernes pasado por la noche en el paraje Yurucuá, donde un hombre de apellido Díaz (75) y su esposa fueron asaltados. Los delincuentes le dispararon al trabajador rural y luego se escaparon en su camioneta.

La esposa de Díaz logró sobrevivir y horas después fue encontrada por un vecino mientras caminaba por la Ruta Provincial 145.