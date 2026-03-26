Corrientes: falsas amenazas en escuelas de Goya ya fueron esclarecidas

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un allanamiento en la localidad de Goya en el marco de las amenazas de bombas a colegios del lugar. Se descartó el peligro para la comunidad.

Una la investigación por las amenazas de bomba que días atrás generaron evacuaciones y suspensión de clases en instituciones educativas de la ciudad.

El caso, que había sido encuadrado como “supuesta intimidación pública”, derivó en un operativo que permitió esclarecer los hechos.

Allanamiento y secuestro de dispositivos

Durante el miércoles efectivos de la Comisaría Primera, junto a la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado por calle Catamarca al 1000.

Durante el procedimiento se secuestraron:

un teléfono celular

otros dispositivos electrónicos

Según indicaron fuentes policiales, estos elementos guardan relación con la causa y habrían sido utilizados para realizar las amenazas telefónicas.

Identificaron a una persona vinculada

En el marco de la investigación, los uniformados identificaron a una mujer vinculada con los llamados intimidatorios.

Las actuaciones se desarrollaron con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente.

Descartan peligro real

De acuerdo a los primeros resultados del análisis, las amenazas no representaban una situación concreta de riesgo.

Las autoridades confirmaron que “no revestirían veracidad”, lo que permitió llevar tranquilidad a la comunidad educativa tras los episodios registrados en días anteriores.

Contexto: evacuaciones y suspensión de clases

Las amenazas habían generado preocupación en la ciudad, con evacuaciones preventivas en colegios —principalmente de gestión católica— y suspensión de actividades.

El operativo de las fuerzas de seguridad se había desplegado de manera inmediata en cada uno de los casos, siguiendo los protocolos establecidos.