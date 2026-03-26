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Corrientes: falsas amenazas en escuelas de Goya ya fueron esclarecidas

Se realizó un allanamiento donde los efectivos identificaron a una mujer vinculada a los llamados.

Por El Litoral

Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 12:14

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un allanamiento en la localidad de Goya en el marco de las amenazas de bombas a colegios del lugar. Se descartó el peligro para la comunidad.

Una la investigación por las amenazas de bomba que días atrás generaron evacuaciones y suspensión de clases en instituciones educativas de la ciudad.

El caso, que había sido encuadrado como “supuesta intimidación pública”, derivó en un operativo que permitió esclarecer los hechos.

Allanamiento y secuestro de dispositivos

Durante el miércoles efectivos de la Comisaría Primera, junto a la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado por calle Catamarca al 1000.

Durante el procedimiento se secuestraron:

  • un teléfono celular
  • otros dispositivos electrónicos

Según indicaron fuentes policiales, estos elementos guardan relación con la causa y habrían sido utilizados para realizar las amenazas telefónicas.

Identificaron a una persona vinculada

En el marco de la investigación, los uniformados identificaron a una mujer vinculada con los llamados intimidatorios.

Las actuaciones se desarrollaron con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente.

Descartan peligro real

De acuerdo a los primeros resultados del análisis, las amenazas no representaban una situación concreta de riesgo.

Las autoridades confirmaron que “no revestirían veracidad”, lo que permitió llevar tranquilidad a la comunidad educativa tras los episodios registrados en días anteriores.

Contexto: evacuaciones y suspensión de clases

Las amenazas habían generado preocupación en la ciudad, con evacuaciones preventivas en colegios —principalmente de gestión católica— y suspensión de actividades.

El operativo de las fuerzas de seguridad se había desplegado de manera inmediata en cada uno de los casos, siguiendo los protocolos establecidos.

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