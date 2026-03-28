Abigeato en Corrientes: un productor de Virasoro pidió intervención tras robos reiterados

La preocupación por el abigeato en la localidad correntina de Virasoro volvió a quedar expuesta tras el reclamo de un productor que denunció robos reiterados y pidió medidas de seguridad. El ganadero Miguel Giles se dirigió este sábado al presidente de la Sociedad Rural local en busca de intervención institucional.

Robos repetidos

Giles es titular de Ganadera del Cele S.A. y, mediante una carta formal, advirtió sobre una “situación de extrema gravedad” en su establecimiento ubicado en la zona de Gobernador Virasoro. Según pudo conocer El Litoral, en los últimos 40 días sufrió el abigeato de nueve animales. Además, en enero desvalijaron por completo su casa de campo en lo que fue un robo millonario.

El productor señaló que en todos los casos realizó las denuncias correspondientes, pero remarcó que hasta el momento no obtuvo resultados. “No se ha obtenido ningún tipo de respuesta efectiva que permita esclarecer los hechos o prevenir su reiteración”, expresó en la carta.

Además, indicó que los hechos más recientes muestran un mayor nivel de organización de los ladrones. En los últimos episodios, los responsables cortaron los alambrados perimetrales e ingresaron al campo a caballo.

Para Giles, esta modalidad agrava la situación por la libertad con la que actúan los criminales. “Estos hechos no solo implican pérdidas económicas significativas, sino que además generan un profundo temor, inseguridad y desazón en todo nuestro equipo de trabajo”, sostuvo.

La situación de la empresa

En tal contexto, advirtió que la continuidad de la empresa en la zona está en riesgo. “La única alternativa que visualizamos es retirarnos y trasladar nuestra producción a un lugar donde se nos pueda garantizar un mínimo de seguridad”, afirmó.

Finalmente, solicitó a la Sociedad Rural de Virasoro que intervenga para visibilizar el problema y gestione acciones ante las autoridades. El planteo se suma a otros reclamos de productores del noreste correntino por el avance de delitos rurales.