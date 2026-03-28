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“No fue un accidente”: la madre del niño que murió en Empedrado pidió justicia

El menor sufrió la descarga eléctrica de un alambrado perimetral al costado de la calle.

Por El Litoral

Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 19:16
Foto: Noticiero 9.

Se realizó una marcha en la localidad correntina de Empedrado para exigir justicia por la muerte de un niño de 12 años. El menor recibió la descarga eléctrica de un alambrado perimetral al costado de la calle. La movilización del sábado buscó visibilizar el caso de Giovanni García y reclamar una investigación transparente.

El reclamo de justicia

Su madre, Maira Troncoso, tomó la palabra tras la marcha: “No fue un accidente, me arrebataron a mi hijo. Están tapando lo que pasó”. Fue así que contó que el cuerpo del menor permaneció varias horas en la morgue sin que se avisara a la familia. “El 24 de abril iba a cumplir 13 años, ¿qué hago ese día?”, expresó.

Además, denunció al propietario del cercado, ya que desde la familia consideran que hubo negligencia. Del mismo modo, cuestionó la falta de información sobre el hecho. “Estuvo ocho horas tirado en una camilla y nadie dio aviso. Están tapando un homicidio”, sostuvo.

El caso continúa bajo investigación de la fiscalía, mientras vecinos y familiares mantienen el reclamo para que se esclarezcan las circunstancias de la tragedia y se determinen responsabilidades.

Maira Troncoso, madre de la víctima, encabezó la marcha. (FM Empedrado 88.9)

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