Intento de femicidio en Corrientes: un hombre atacó a su ex pareja frente a sus hijos

Un intento de femicidio conmocionó este miércoles a los vecinos del barrio Lomas del Mirador de la ciudad de Corrientes. Una mujer de 38 años fue atacada con un arma blanca por su exmarido en una vivienda de la calle Zaragoza, en un episodio de extrema violencia que fue presenciado por los dos hijos menores de edad de la pareja.

El hecho se desencadenó cuando el agresor llegó al domicilio bajo la excusa de ver a sus hijos, pero al ingresar encontró a la mujer con su actual pareja, Adrián. Según el relato de los testigos, el hombre reaccionó de forma violenta y, tras proferir amenazas de muerte, tomó un cuchillo de cocina para atacar a la víctima.

Un rescate al límite

Adrián, el novio de la mujer atacada, brindó un crudo testimonio sobre los segundos en los que debió luchar para evitar una tragedia mayor. “Le agarró del cuello con el cuchillo. Le tuve que romper el palo de una escoba en la cabeza para que la suelte”, relató el hombre a radio Sudamericana.

Según su testimonio, el atacante gritaba frases que denotaban una obsesión posesiva: “Si no estás conmigo no vas a estar con nadie”. Adrián también señaló que el agresor padece problemas de adicciones, asegurando que "las adicciones le ganaron", aunque remarcó la peligrosidad del sujeto, quien ya había manifestado intenciones violentas en el pasado.

El trauma de los hijos

Lo más desgarrador del caso fue la presencia de los dos hijos de la mujer, quienes observaron todo el ataque desde el patio. “Estaban afuera y le gritaban al padre que se quede quieto”, recordó Adrián. La oportuna intervención del novio evitó que el agresor cumpliera su promesa de degollarla.

Tras el forcejeo, la mujer fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Escuela; se encuentra fuera de peligro y bajo observación.