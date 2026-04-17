Amenazas en escuelas de Corrientes: la Policía confirmó que es un reto viral de TikTok

Ante la gravedad de las inscripciones, que advertían sobre supuestos tiroteos, la Policía de Corrientes activó un protocolo de emergencia que incluye custodia en los ingresos y una investigación judicial bajo las directivas de la Fiscalía en turno.

Los operativos preventivos se concentraron en establecimientos de gran concurrencia, como la escuela Hipólito Yrigoyen, el Colegio Yapeyú, la Escuela secundaria Presidente Juan Domingo Perón y el Instituto Robineau, entre otros. Si bien las inspecciones exhaustivas no detectaron armas ni elementos de peligro real, la presencia policial busca devolver la tranquilidad a las familias tras la viralización de las amenazas.

El origen: un "challenge" de TikTok

De acuerdo con las tareas de ciberpatrullaje desplegadas por especialistas de la fuerza, estos hechos no responderían a una amenaza terrorista aislada, sino a una peligrosa tendencia digital. Se trata de un "reto viral" difundido en TikTok que incentiva a los estudiantes a escribir mensajes de violencia en los sanitarios escolares para generar pánico y "glorificar" la transgresión en comunidades cerradas.

Esta modalidad delictiva ya fue registrada en otras provincias del país. Sin embargo, el fenómeno en Corrientes parece estar ligado a grupos digitales más amplios que no solo fomentan estas amenazas, sino que también publican fotos sin consentimiento, rankings humillantes y contenido manipulado de adolescentes, configurando delitos graves contemplados en la Ley de Delitos Informáticos (26.388) y la Ley de Protección de Datos Personales (25.326).

Advertencia a padres y tutores

La Policía de la Provincia instó a los padres a dialogar con los menores sobre las consecuencias legales de estas acciones. "Generan una alarma social innecesaria y motivan la intervención directa de la justicia", remarcaron desde la institución.

Especialistas en psicología y seguridad digital recomendaron estar alerta ante cambios de comportamiento en los jóvenes, tales como:

Aislamiento social e irritabilidad.

Temor injustificado a utilizar dispositivos móviles.

Tristeza profunda o ansiedad al regresar de la escuela.

Cómo actuar ante el acoso digital

En caso de detectar situaciones de acoso o amenazas en entornos digitales, las autoridades aconsejan preservar la evidencia mediante capturas de pantalla con fecha y hora visibles y no eliminar el contenido hasta que la policía o la justicia den indicaciones. Asimismo, se debe realizar la denuncia formal en la dependencia más cercana para que los peritos informáticos puedan rastrear el origen de las publicaciones y los perfiles involucrados.