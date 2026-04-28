Rescataron un perro herido en Corrientes tras una denuncia por maltrato animal

La Municipalidad de Corrientes rescató un perro tras una denuncia por maltrato animal realizada en el barrio Costa Esperanza. El caso fue reportado por un vecino a través del Sistema de Atención Ciudadana (SAC) correspondiente a la línea 147.

En el operativo, llevado adelante por personal municipal, se pudo salvar al perro mestizo llamado Jack: tenía una herida en una de sus patas y llevaba varios días sin atención veterinaria.

Recuperación y asistencia

Desde la Subsecretaría de Políticas Ambientales indicaron que, en una primera visita, se dialogó con la dueña para revertir la situación. Sin embargo, al no registrarse mejoras en una segunda inspección, se solicitó la entrega voluntaria del animal.

Además, se constató que la propietaria solicitaba ayuda económica en redes sociales para el tratamiento, aunque no pudo comprobar la atención veterinaria. Ante este escenario, se avanzó con el resguardo del perro y una denuncia en sede policial.

Actualmente, Jack permanece en un hogar de tránsito mientras se recupera. La asistencia fue posible mediante un trabajo conjunto con la fundación “Mis Huellas a Casa”, que coordinó su alojamiento con una voluntaria.

Llamado a denunciar

Desde el área de Bienestar Animal destacaron la importancia de la participación ciudadana para detectar estos casos. Recordaron que las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través de la línea 147, el Munibot o la aplicación municipal.

El municipio reiteró que estas vías están habilitadas para reportar situaciones de maltrato, tenencia irresponsable o casos que involucren tanto animales domésticos como silvestres.