Corrientes: los Bomberos Voluntarios salvaron a una perra atrapada en una alcantarilla

Los Bomberos Voluntarios de Corrientes salvaron ayer a una perra que estaba atrapada dentro de una alcantarilla en la Ruta 12, cerca de la zona del Aeropuerto. El animal ya fue adoptado y recibe atención veterinaria, ya que presenta una lesión en la cadera que dificulta su movilidad.

El operativo se inició alrededor de las 10, cuando uno de los bomberos ingresó a la alcantarilla y avanzó varios metros con el agua a media altura. Tras el rescate, no se logró ubicar a los dueños de la perra.

Asistencia y adopción

Debido a su condición, el animal permanece bajo atención y en observación mientras recibe los cuidados necesarios. Fue bautizada como “Negrita” por la persona que decidió adoptarla tras el rescate.

Se prevé que continúe internada hasta el viernes, a la espera de una evolución favorable en su estado de salud.