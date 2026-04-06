La Cruz: investigan a una banda de brasileños y argentinos por el asesinato del productor

La Justicia avanza en la investigación del productor rural asesinado en la localidad correntina de La Cruz y, en ese marco, lograron detener a un sospechoso mientras se investiga a una banda de brasileños y argentinos que habría participado del hecho.

El hecho ocurrió el pasado 20 de marzo, en un área rural sin señal telefónica, donde la víctima, un hombre de apellido Díaz, conocido como “Pitoi”, fue atacado a tiros por delincuentes que luego escaparon con distintos elementos de valor y su camioneta.

Un detenido y una causa por homicidio agravado

En el marco de la investigación, el jueves 2 de abril fue detenido un hombre identificado con la sigla S.A.E., de 36 años, en la localidad de Mercedes. Además, se procedió el secuestro de un vehículo marca Volkswagen gol.

Posteriormente, el sábado fue imputado y se le dictó prisión preventiva, acusado como partícipe necesario en un delito calificado como homicidio doblemente agravado, tanto por la participación de una banda como por haber sido cometido para encubrir otro delito, en este caso, el robo.

De acuerdo a la reconstrucción, el detenido habría tenido un rol clave: transportó a los autores del crimen y luego los retiró del lugar donde abandonaron la camioneta sustraída a la víctima.

Una banda organizada y un hecho planificado

La investigación apunta a que el ataque no fue al azar, sino que habría sido planificado por una banda con logística y tareas distribuidas.

Según los primeros datos, al menos tres personas ingresaron al lugar, y se presume que contaban con información previa sobre un supuesto dinero producto de una venta de ganado, aunque ese dinero no fue hallado.

Además, dos de los sospechosos serían de nacionalidad brasileña y uno argentino, sobre quien ya pesa una orden de detención.

El relato clave de la sobreviviente

La esposa de la víctima logró sobrevivir al ataque y aportó datos fundamentales para la causa. Tras el hecho, logró salir del lugar y fue encontrada al día siguiente por un vecino mientras caminaba por la Ruta Provincial 145 en busca de ayuda.

Su testimonio permitió avanzar en la identificación de los atacantes y reforzar la hipótesis de una banda organizada.

Investigación en curso

Los investigadores no descartan la participación de un posible informante que habría facilitado datos a los delincuentes, por lo que continúan las tareas para determinar el origen de la información y dar con el resto de los involucrados.

El caso sigue en plena etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer completamente el hecho y detener a todos los responsables.