Crimen en Corrientes: un hombre fue asesinado tras un supuesto ajuste de cuentas en Goya

Un hombre fue asesinado esta madrugada en la ciudad correntina de Goya tras un supuesto ajuste de cuentas. El hecho ocurrió en plena calle del barrio San Ramón, alrededor de las 5:10, cuando la víctima fue encontrada gravemente herida. Según fuentes policiales, el atacante ya fue detenido.

La intervención de la Policía se inició luego de reiterados llamados de alerta de los vecinos de la zona al sistema 911. Al llegar al lugar del crimen, los efectivos constataron la gravedad de la situación.

El procedimiento y la investigación

La víctima, identificada como Raúl Martínez, presentaba heridas graves producidas por un elemento cortante. Fue encontrado casi sin signos vitales en el cruce de la calle República del Líbano y la cortada Timbó.

Los policías solicitaron de inmediato una ambulancia para su traslado urgente. Sin embargo, a los minutos se constató la muerte del hombre debido a la gravedad del ataque.

Detención del sospechoso

De acuerdo con las primeras declaraciones, se trataría de un presunto ajuste de cuentas. El agresor fue identificado por los vecinos de la zona como Diego Ávalos y ya fue detenido por la Policía Las autoridades judiciales correspondientes continúan con la investigación para esclarecer las causas definitivas del ataque.

Con información de Hechos Goya.