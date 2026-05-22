Corrientes: un automovilista de 63 años murió tras chocar con un camión en la Ruta 12

Se produjo un choque fatal durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional N° 12. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 3, a la altura del paraje Alcorta, en jurisdicción de la localidad correntina de Mantilla. Como consecuencia, un hombre de 63 años murió en el lugar del hecho.

Según informaron fuentes policiales, el choque tuvo como protagonistas a un Toyota Etios y a un camión Scania con semirremolque. El auto era conducido por Jorge Insaurralde, oriundo de Santa Lucía, quien murió por la gravedad del impacto. Por su parte, el camionero resultó ileso.

Policías de la Comisaría de Distrito de Pedro R. Fernández acudieron de inmediato al lugar tras recibir la alerta. Los peritos de la fuerza provincial realizaron las tareas correspondientes para intentar establecer las causas y circunstancias que desencadenaron la tragedia.

Solicitud de la Policía

La Policía de Santa Lucía emitió un comunicado urgente para localizar a los familiares de la víctima. Insaurralde era un conocido propietario del comercio "Kiosco Santy".

Las autoridades solicitaron la presencia o el contacto inmediato para llevar a cabo los trámites legales correspondientes para la entrega del cuerpo.