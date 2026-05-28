Corrientes: detuvieron a un hombre que atacó a un perro con un machete en San Luis del Palmar

La Policía de Corrientes detuvo a un hombre acusado de atacar con un machete a un perro en San Luis del Palmar. El animal fue gravemente herido y debió recibir asistencia para sobrevivir.

Efectivos de la Comisaría de Distrito de San Luis del Palmar, con la colaboración de la División Investigaciones de la Unidad Regional N° 1, lograron capturar al presunto autor del ataque a un perro, el cual fue herido de extrema gravedad mediante la utilización de un arma blanca de grandes dimensiones.

La causa, caratulada provisoriamente bajo la figura penal de supuesto maltrato animal, se instruye con la intervención directa de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de la jurisdicción. El operativo que culminó con el arresto fue el resultado de una serie de pesquisas que se aceleraron ante el repudio social que generó el caso en la comunidad.

Allanamiento, secuestro del arma y orden de detención

Las tareas investigativas se habían iniciado días atrás, luego de que se radicara la denuncia formal por las heridas cortantes que presentaba el can. En primera instancia, los uniformados recolectaron testimonios y elementos probatorios suficientes para solicitar una orden de allanamiento ante el juzgado de garantías en turno.

El procedimiento se ejecutó en una vivienda particular de la localidad de San Luis del Palmar, donde el personal policial logró hallar y proceder al secuestro de un machete, el cual posee rastros y características que lo vinculan de manera directa con la mecánica del ataque investigado.

Con el elemento probatorio clave secuestrado en el domicilio, la Fiscalía interviniente consideró que existían elementos de sospecha bastantes y dictó la orden de detención formal contra el principal imputado, medida que fue efectivizada por las brigadas de investigaciones en la vía pública.

Estado de salud del animal y encuadre legal

Respecto a la evolución de la víctima del ataque, las autoridades informaron que, tras haber ingresado en un estado crítico que puso en riesgo su vida, el perro logró ser estabilizado por profesionales veterinarios.

Actualmente se encuentra fuera de peligro y permanece bajo estricta observación médica y cuidados paliativos para lograr la total cicatrización de las heridas recibidas.

Tanto el sujeto aprehendido como el arma blanca secuestrada fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para la realización de la correspondiente audiencia de imputación de cargos.