Un hombre atacó con un machete a un perro en San Luis del Palmar

Un caso de presunto maltrato animal generó conmoción en la localidad de San Luis del Palmar, donde un perro fue gravemente herido y debió recibir asistencia para sobrevivir. A raíz de la denuncia y de las tareas investigativas realizadas en las últimas horas, la Policía avanzó con un allanamiento en busca de elementos relacionados con el hecho.

¿Qué pasó?

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar junto a la brigada de Investigación Criminal, con intervención de la Unidad Fiscal. Durante el operativo, realizado en una vivienda de la localidad, los agentes secuestraron un machete que presuntamente habría sido utilizado en la agresión al animal.

Aunque el hecho causó preocupación entre vecinos y proteccionistas, las autoridades informaron que el perro ya se encuentra fuera de peligro y recibe las atenciones necesarias para su recuperación. El estado de salud favorable del can fue uno de los datos que más alivio generó tras conocerse el caso.

El arma blanca secuestrada quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el episodio que es investigado como supuesto maltrato animal.