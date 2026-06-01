Robaron una camioneta en Corrientes y recuperaron el botín en Resistencia gracias a un rastreador satelital

Un correntino de 57 años logró recuperar la totalidad de sus herramientas de trabajo y dispositivos electrónicos de última generación en la provincia de Chaco, apenas unas horas después de haber sufrido un violento robo en su camioneta particular.

El hecho delictivo tuvo su génesis durante la tarde del domingo, momento en que la víctima dejó estacionada su camioneta Toyota Hilux a la vera de la Ruta Provincial Nº 43, en el acceso a la villa turística correntina de Santa Ana de los Guácaras.

Al regresar al rodado aproximadamente una hora después, el propietario constató con indignación que desconocidos habían forzado de forma violenta los tambores de las cerraduras para alzarse con un maletín ejecutivo que contenía valiosos elementos personales y laborales.

El puente interprovincial y el mapa de calor del GPS

El interior del bolso resguardaba computadoras portátiles, discos rígidos externos con información confidencial, documentación de valor legal y diversos dispositivos electrónicos.

Sin embargo, uno de los equipos informáticos sustraídos poseía un dispositivo de rastreo satelital activo y enlazado directamente a la cuenta del damnificado.

Al ingresar a la aplicación de emergencia, el sistema emitió coordenadas precisas que daban cuenta de que los asaltantes ya habían cruzado el puente interprovincial General Belgrano y se encontraban en la ciudad de Resistencia.

El mapa de calor ubicaba el botín en la zona norte de la capital chaqueña, específicamente en las inmediaciones del Centro de Empleados de Comercio y el predio del Golf Club de la vecina provincia.

Provisto de los datos satelitales en su teléfono celular, el damnificado radicó la denuncia y dio aviso a las autoridades.

De forma inmediata, las brigadas operativas de la División Delitos Contra la Propiedad de la Policía del Chaco desplegaron un cerrojo y rastrillaje de precisión en el cuadrante señalado.

Tras una exhaustiva inspección a pie por sectores de descampados, los investigadores hallaron el maletín camuflado deliberadamente entre las malezas.

Restitución de los bienes e investigación en curso

Los efectivos policiales procedieron a verificar el contenido del bolso arrojado en el lugar por los malvivientes —presumiblemente para enfriar el botín ante la sospecha de estar siendo seguidos—. Para alivio del propietario, los peritos constataron la presencia de dos computadoras portátiles, discos de almacenamiento masivo de datos, un dispositivo GPS, anteojos recetados y valiosas herramientas de medición técnica utilizadas para su profesión.

Por disposición expresa de la Fiscalía de Investigación Penal en turno de Resistencia, las actuaciones judiciales y los elementos secuestrados fueron derivados a la dependencia policial para labrar las actas formales de reconocimiento de propiedad, procediéndose a la restitución inmediata de los bienes a su dueño.

Mientras tanto, continúan las tareas investigativas para identificar a los responsables del hecho y determinar si existen otros objetos sustraídos aún pendientes de recuperación.