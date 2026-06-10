Corrientes: capturaron al acusado de manosear a una niña en el centro de la ciudad

La Policía de Corrientes informó que este miércoles capturó al autor de un aberrante hecho en la ciudad Capital. Un hombre manoseó el martes a una niña para luego darse a la fuga en pleno centro.

Tras recabar testimonios claves en la escena y analizar registros de cámaras de seguridad, las tareas investigativas dieron un resultado positivo.

EL martes un hombre había protagonizado una violenta fuga a pie, siendo perseguido inicialmente por el concejal capitalino Matías Bocalón y agentes de la Guardia Urbana Municipal. En aquella oportunidad, el atacante logró escabullirse al perderse entre el tumulto de gente.

Sin embargo, el cerco policial dispuesto en los alrededores permitió su identificación formal y posterior captura individual, quedando inmediatamente a resguardo y disposición de las autoridades judiciales en turno.

Actuaciones de oficio ante la falta de una denuncia formal

Según fuentes oficiales, hasta el momento de emitirse el último parte, ni la madre de la niña, ni ningún otro familiar directo se presentaron para formalizar la denuncia del hecho.

Ante esta situación de vulnerabilidad, y dada la extrema gravedad institucional del acoso a una menor de edad en la vía pública, la Policía de Corrientes resolvió iniciar las actuaciones judiciales estrictamente de oficio.

La continuidad de las diligencias de rigor y el procesamiento de los elementos probatorios quedaron bajo la órbita de la División de Delitos Sexuales de la Policía de Corrientes.

Los investigadores se encuentran abocados al esclarecimiento de lo sucedido, a la espera de poder contactar formalmente a los progenitores de la damnificada para brindarles la asistencia especializada y proceder, finalmente, a la toma de la declaración testimonial que resulte clave para el posterior procesamiento judicial del depravado.