Esquina: el enigma y la falta de reclamo de los $182 millones hallados en el auto chocado

El violento choque vial ocurrido el pasado lunes sobre la Ruta Nacional 12 cerca de Esquina, que ya se cobró la vida de un joven empresario chaqueño, derivó en una llamativa situación judicial en relación con el hallazgo de los casi $183 millones, ocultos en el vehículo siniestrado.

La Justicia correntina intenta determinar el origen legal de la millonaria suma, la cual no ha sido reclamada por ningún representante oficial, según reveló el portal Actualidad Esquina, que citó fuentes del Ministerio Público.

El dramático siniestro ocurrió el pasado lunes 9 de junio a 800 metros del acceso Norte de la ciudad, donde un moderno Toyota Corolla embistió la parte trasera de una pesada retroexcavadora municipal. Tras el fuerte impacto, el automóvil terminó incrustado en una zanja con agua.

Este jueves se confirmó el lamentable deceso del conductor, Alejandro Javier Gauna (39), un conocido empresario de Barranqueras, Chaco, vinculado a una prestigiosa concesionaria de autos de alta gama. Su acompañante, Diego David Riquel (38), sobrevivió con una severa fractura lumbar y se encuentra internado en estado estable en el hospital Perrando de Resistencia, según confirmaron medios de prensa de la vecina provincia.

Sobre el hallazgo de los valores, la sospecha policial se encendió en el hospital local, cuando Riquel exigió con insistencia un misterioso bolso azul con dinero, sin precisar la cantidad ni la divisa. El fiscal Javier Gustavo Mosquera ordenó de inmediato minuciosos rastrillajes en los pastizales de la banquina y en el agua, con resultados totalmente negativos. También se investiga a los primeros testigos que auxiliaron a las víctimas y ante la falta de respuestas, el fiscal ordenó el traslado custodiado del vehículo hasta la comisaría.

En una profunda requisa ante testigos, las autoridades descubrieron el millonario botín: $182.920.000 en billetes de alta denominación ($10.000 y $20.000), prolijamente escondidos en el torpedo y detrás de los asientos traseros. Gran parte del dinero presentaba fajas oficiales del Banco de la Provincia de Mendoza.

En tanto que a cuatro días del hecho, el caso se mantiene bajo un espeso manto de dudas ya que hasta este viernes ningún apoderado legal ni familiar ha presentado balances contables, facturas comerciales o declaraciones fiscales ante la AFIP que justifiquen el lícito origen de los fondos.

El dinero permanece resguardado en la Sala de Evidencias de la Oficina Judicial de Esquina, mientras la investigación está abierta para que se conozca la procedencia de esa plata.