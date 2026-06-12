Caso Loan: un juicio que se abre con la expectativa de saber qué pasó

Cuando hayan transcurrido dos años y tres días desde que se perdió el rastro de Loan Danilo Peña, la Justicia Federal comenzará a juzgar a los 17 sospechosos de haber transformado el destino del niño en un laberinto cuya salida no se ve. La expectativa de este debate es saber qué pasó. Para eso, el martes se pondrá en punto de inicio el proceso oral y público que estará arbitrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, con la participación de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la querella que representa a las víctimas -en este caso, Loan y su familia- representadas por los abogados Belén Russo Cornara y Alejandro Vecchi.

Enfrente tendrán a las 17 defensas, entre oficiales y de patrocinio letrado particular.Será en el Escuadrón 48 de Gendarmería, con la mirada de gran parte de la prensa nacional depositada en lo que ocurra sobre esa esquina del barrio Libertad de Corrientes ¿Qué se busca? Llegar hasta el punto más próximo de un esclarecimiento y para ello la familia llegó hasta esta fecha reclamando que los imputados que participaron del almuerzo en la casa de la abuela Catalina rompan el pacto de silencio. Que hablen, que se quiebren. Y en ese sentido, la principal señalada es Laudelina Peña, la hermana de José, un padre que ha encabezado marchas y recorrido dos años en busca de su hijo junto a su esposa, María Luisa Noguera, que evidencia el impacto emocional que tiene esta ausencia en su hogar. Serán precisamente ellos, junto a sus hijos y otros familiares, los primeros en declarar en el juicio, a partir del 18 de junio próximo. Luego, se pondrá en marcha una lista de casi 200 testigos que llegarán al estrado correntino para hablar de lo que pasó y reconstruir el rompecabezas que es hoy el caso, con nueve cuerpos de expediente, y más de 900 fojas con pruebas recolectadas a lo largo de la investigación.

Pero no se juzgará solamente la sustracción y el ocultamiento del niño, sino también el entorpecimiento que, se acusa, concretaron 10 foráneos que se habrían aprovechado de diversas vulnerabilidades del entorno de Loan para lograr presuntos beneficios económicos, por ejemplo, absorbiendo fondos de la municipalidad de 9 de Julio.