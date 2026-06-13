La Policía de Corrientes recuperó un bulldog francés robado y se lo devolvió a la familia

La Policía de Corrientes recuperó un perro bulldog francés que fue robado en la capital provincial. El rescate del animal ocurrió el jueves alrededor de las 9, durante un patrullaje preventivo en el barrio Pío X, entre las calles Juan Manuel de Rosas y IV Centenario.

El procedimiento se inició cuando los policías observaron al animal solo, desorientado y en estado de nerviosismo en la calle. Ante esta situación, se detuvo la marcha del vehículo y se procedió a su resguardo.

Luego, se realizaron consultas con vecinos del sector, quienes manifestaron desconocer su procedencia. No se presentó ningún propietario en el lugar, por lo que el perro fue trasladado a la comisaría, donde siguieron las averiguaciones y se constató que el animal registraba un pedido de secuestro por denuncia de sustracción.

Entrega a la familia

Posteriormente, se logró ubicar a la dueña del perro, quien se presentó en la comisaría y acreditó el vínculo con el carnet sanitario. De esta manera, con intervención de la autoridad judicial, se dispuso la entrega del bulldog a su familia mediante las actuaciones correspondientes.