Inició el juicio por el caso Loan: así ingresaron los acusados

Este martes en la Capital correntina comenzó el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. Bajo un riguroso operativo de seguridad, el Tribunal Oral Federal recibe a los principales implicados de la causa.

Se constató el ingreso formal de los acusados Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Daniel "Fierrito" Ramírez y de Nicolás "El Americano" Soria, completando el esquema de banquillos para el inicio formal del debate.

Incesante desfile de acusados bajo un estricto cerco de seguridad

Las inmediaciones del Tribunal Oral Federal de Corrientes se convirtieron en el epicentro de la atención pública nacional con el inicio de las audiencias del debate.

El operativo de traslado de los detenidos se ejecuta en tandas operativas sucesivas, asegurando un cordón blindado para el ingreso individualizado de cada una de las personas imputadas en el expediente penal por la desaparición del menor.

El ingreso de los acusados

Los últimos movimientos registrados en la mesa de entradas del tribunal confirmaron el arribo de dos piezas clave dentro de la estructura de sospechosos de la causa.

Entre los primeros en llegar se encuentran Laudelina Peña, María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Momentos después se hizo presente en el recinto judicial el imputado Daniel "Fierrito" Ramírez. Acto seguido, bajo custodia directa, cruzó el umbral del edificio de oficinas judiciales el ciudadano Nicolás Soria, ampliamente conocido en las etapas previas de la investigación penal bajo el alias de "El Americano".

Este es un resumen de los acusados que ingresaron este martes: