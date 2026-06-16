Inició el juicio por la desaparición de Loan: seguí en vivo el debate

Comenzó este martes el juicio por la desaparición de Loan Peña ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El debate inició a las 10 e intentará determinar qué ocurrió con el niño visto por última vez en junio de 2024. Los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco presiden las audiencias de la causa.

Un total de 17 imputados llegan al banquillo de los acusados divididos en dos grupos con diferentes responsabilidades. La hipótesis principal señala que apartaron deliberadamente al menor de su padre durante un almuerzo en la localidad de 9 de Julio. Posteriormente, diversos involucrados habrían realizado maniobras delictivas destinadas a desviar la investigación original del caso.

Un imputado rebelde y pedidos de detención

La jornada comenzó con la ausencia de Federico Rossi Colombo, acusado por el entorpecimiento de la investigación. Ante esto, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, solicitó su apartamiento del debate, la declaración de rebeldía y su posterior juzgamiento.

El tribunal hizo lugar al requerimiento y ordenó la detención inmediata.

Por otra parte, la fiscalía también pidió detener preventivamente al resto de los imputados que llegaron en libertad. Sin embargo, los magistrados rechazaron esta petición y mantendrán la condición actual de los procesados durante las audiencias.

Los imputados del almuerzo

Las defensas en el juicio.

Siete personas enfrentan cargos directos por el ocultamiento y la sustracción del menor. Entre ellos se encuentran los familiares Laudelina Peña y Antonio Benítez, junto a la pareja conformada por Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi. Los fiscales apuntan a este grupo como los responsables de llevar al niño hacia la zona de naranjales previo a la desaparición.

Por su parte, el matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava también está acusado de sustracción y ocultamiento. Las pericias en su camioneta Ford Ranger detectaron rastros odoríficos de Loan que complican su situación procesal. Asimismo, el excomisario Walter Maciel afronta cargos por encubrimiento agravado durante los primeros días de la búsqueda.

Declaraciones previas: "Los únicos responsables son Pérez y Caillava"

Minutos antes del inicio del debate, el abogado defensor de Maciel, Ricardo Vallejos, desvinculó a su cliente y apuntó hacia el matrimonio de Pérez y Caillava. “Siempre sostuve que esto fue un accidente y que los únicos responsables son ellos, y Laudelina por haber mentido”, afirmó.

Según sus declaraciones, la figura de participación necesaria que afronta el excomisario carece de sustento ante delitos culposos. Por otro lado, el defensor confirmó que Maciel se encuentra presente en el recinto.

Habló el abogado de Millapi y Ramírez: “No hay pacto de silencio"

Por su parte, Marcelo Hanson (abogado de Millapi y Ramírez) descartó las versiones sobre un presunto acuerdo de ocultamiento entre los detenidos. “No hay pacto de silencio, es una cuestión intrafamiliar", expresó. Según su postura, la hipótesis fue impuesta por sectores periodísticos y la investigación falló al no profundizar en el entorno del niño: “Mientras eso no se aclare, va a ser difícil llegar a Loan”.

Hanson argumentó que sus defendidos necesitan con urgencia el desarrollo del juicio oral debido a que continúan privados de su libertad. El abogado insistió que el hecho se originó en el ámbito de la reunión y que no está probada una organización criminal. Finalmente, confirmó que Ramírez fue trasladado a Corrientes para el debate, mientras que Millapi permanecerá bajo prisión domiciliaria en Neuquén.

Imputados por entorpecer la investigación

Un segundo grupo de diez personas es juzgado por obstaculizar los procedimientos judiciales desde un hotel en la zona. Los acusados se presentaron como miembros de la Fundación Lucio Dupuy para influir ilegalmente sobre los testigos clave. Prefectura Naval desbarató esta estructura paralela tras comprobar que retenían a menores y manipulaban los testimonios.

Entre los detenidos destaca Nicolás Gabriel Soria, apodado "El Americano", quien fingía tener supuestos vínculos con Interpol. El resto de la banda incluye a Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Pablo Núñez, Verónica Machuca Yuni y Valeria López. Completan la lista de procesados Federico Rossi Colombo, Pablo Noguera, Leonardo Rubio y Delfina Taborda.

Este grupo afronta cargos por privación ilegítima de la libertad, estafas, encubrimiento, falso testimonio y usurpación de títulos profesionales. Existe gran expectativa por la posibilidad de que algún imputado rompa el pacto de silencio en las audiencias.