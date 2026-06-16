Corrientes: capturaron al autor del robo a un supermercado

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a un hombre en la ciudad Capital, apuntado como el presunto autor del robo a un supermercado días atrás.

La intervención de las brigadas de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) se inició formalmente tras reportarse un robo en un supermercado situado en el cruce de la avenida Teniente Ibáñez y la calle Lisandro Segovia (ex Córdoba).

Ante el hecho, la DIC en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, se hizo presente en el lugar para iniciar el relevamiento de pruebas, huellas y testimonios que permitieran individualizar al responsable de la sustracción.

Rastrillaje en el barrio Pío X y captura de alias "Pamper"

El trabajo investigativo se reflejó en la localizaron del sospechoso en la vía pública. Sobre la calle La Pampa, en jurisdicción del barrio Pío X, los efectivos demoraron preventivamente a un hombre de 29 años, conocido bajo el alias de "Pamper".

Los investigadores contaban con firmes indicios y elementos que lo apuntaban como el presunto autor material del ataque al comercio.

Recuperación de la caja registradora y diligencias judiciales

Tras consolidar la detención, se continuaron con las acciones de rastreo perimetral para localizar los elementos de valor que habían sido retirados del local afectado.

Es así que el personal de la DIC logró hallar y secuestrar una caja registradora, la cual coincidía de forma exacta con el elemento denunciado como sustraído.

Tanto el demorado como lo recuperado fueron trasladados a la correspondiente dependencia policial, donde se iniciaron las diligencias de rigor.