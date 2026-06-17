En vivo el segundo día del juicio por el caso Loan: "Voy a pedir la detención de todas la personas", dijo Schaefer

La segunda jornada del juicio en la Capital provincial por la desaparición de Loan Peña esta marcada por una densa actividad administrativa preliminar antes de dar paso a los testimonios directos.

🔴 En pocas líneas

El Ministerio Público Fiscal reclama apartar al psicólogo imputado Esteban Rossi Colombo.

Es debido a fallas procesales en la incorporación de la defensa del imputado, acusado de desviar la investigación.

El fiscal Schaefer renovó el pedido de detención de todos los falsos Dupuy que llegan a juicio excarcelados.

El Tribunal llamó a un nuevo cuarto intermedio para definir si aparta a Rossi Colombo.

La abogada de Laudelina Peña aseguró que su defendida va a declarar

🔴 La querella pide dividir el juicio

En la previa al inicio al debate, uno de los abogados defensores tomó la palabra y aseguró que "nuestros defendidos han comparecido y se han presentado, han viajado pese a las dificultades económicas".

"Desde que inició el juicio nos hemos visto en varias interrupciones", continuó, haciendo referencia a lo que se vivió en cada una de las jornadas.

Es así que la querella concluyó en que "la mejor solución sería separar los juicios", y luego detalló que "en primer termino se juzgue la responsabilidad penal por el hecho principal, que es el secuestro y desaparición de Loan; y en segundo término se juzgue la responsabilidad e intervención de los supuestos obstaculizadores".

🔴 Pedido del fiscal Schaefer

Ante las fallas técnicas en la antesala del debate del juicio del Caso Loan, el fiscal Schaefer fue tajante sobre esta situación y volvió a pedir la detención de las diez personas vinculadas a la denominada Fundación Dupuy, imputadas formalmente por el montaje de falsas pericias, maniobras de distracción pública y presiones psicológicas ilegales contra los menores que presenciaron los hechos en el naranjal.

"Voy a pedir la detención de todas las personas. Hoy tuvimos que esperar media hora porque uno de los imputados llegó tarde", dijo el fiscal en referencia a Alan Cañete, quien no llegó a horario al debate.

Y agregó que "la acusación la tienen que escuchar todos los imputados".

Además, agregó que este pedido lo hace "para garantizar también el derecho de defensa (de Rossi Colombo), porque corremos el riesgo de un pedido de nulidad".

🔴 Problemas al inicio de la segunda jornada

El inicio del debate se paralizó debido a la ausencia de uno de los acusados, Alan Cañete.

Debido a esto se llamó a un cuarto intermedio.

🔴 La defensora de Laudelina reconoció que su clienta "va a quedar detenida"

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Laudelina declare de forma inmediata ante los magistrados, Mónica Chirivin, su abogada defensora, enfrió las expectativas para las próximas horas debido a la complejidad del expediente: "Hoy precisamente no creo, porque se van a leer todas las imputaciones del resto de los detenidos y entiendo que el Ministerio Público Fiscal hará algunas presentaciones, también los defensores, alguna cuestión preliminar, por lo que considero que se va a ir un poco el día".

La letrada detalló la magnitud de la documentación a repasar en la sala: "Son 10 imputaciones más, creo que son 19 hojas de minuta, eso lleva su tiempo".

Respecto al orden de los testimonios, anticipó que "va a declarar, creo que el orden que hay, según lo que escuché, es la mamá de Loan, el papá de Loan y la idea, vamos a ver si es posible que ella pueda declarar o inmediatamente después es Mariano. Pero yo no puedo asegurar algo, porque es muy importante el horario del tribunal".

Al explicar las razones de su actual situación de encierro, la abogada sorprendió al abrir la puerta a otras calificaciones penales: "Ya lo expliqué ayer, ella pudo haber cometido otros delitos, como es la falsa denuncia, el falso testimonio. Pero yo no puedo adelantarme en figuras, quiero que me entiendan esta idea del Ministerio Público Fiscal".