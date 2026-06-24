Recuperaron una moto robada tras una persecución en Corrientes: el sospechoso escapó

La Policía de Corrientes recuperó una moto robada tras una persecución en el barrio Jardín. El despliegue de la Comisaría Novena Urbana comenzó ayer a la noche durante recorridas preventivas por la calle Los Alelíes y terminó en el monte de una reserva natural.

En primera instancia, los policías vieron a un hombre que intentaba encender de forma sospechosa una Gilera Smash. Fue así que cuando quisieron identificarlo, logró poner en marcha la moto y escapó, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de la zona.

La persecución y el hallazgo

El huída en moto terminó porque el conductor perdió el control del vehículo sobre la calle Los Lirios: el barro en el camino hizo que cayera en una zanja. Sin embargo la fuga siguió a pie, ya que el sospechoso aprovechó la oscuridad y se adentró en una reserva natural para finalmente perderse en la vegetación.

Minutos después, una mujer de 35 años se presentó en el lugar y denunció que su moto fue robada frente a una iglesia sobre la calle Los Alelíes. La Policía constató que se trataba de la misma Gilera, que tenía signos de haber sido forzada en la zona del tambor de encendido.

La moto fue secuestrada de manera preventiva y puesta a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas para identificar al autor del hecho.