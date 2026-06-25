Defensores con pen drive, acusados y jueces por zoom

Una serie de inconvenientes técnicos expuestos este jueves por el defensor oficial Enzo Di Tella, al que se adhirieron otros abogados, derivó en una decisión del tribunal que lleva adelante el juicio por las presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, en que los letrados que requieran material del expediente que esté radicado en la plataforma digital del caso, deban pasar por las oficinas judiciales con pen drive a descargarlos.



Esta definición tomó un largo ida y vuelta entre las partes, en cuyo pico de tensión el fiscal Carlos Schaefer denominó “poco creíble” al trámite de reclamo de ese material (videos de indagatorias y testimoniales, entre otros archivos).



Lo cierto es que la administración del debate viene siendo barnizado con ese tipo de cuestiones, entre las que se inscribe también la determinación de que los jueces puedan seguir las audiencias de la semana que viene por zoom. Se debe a que son magistrados naturales de otras jurisdicciones (Eduardo Belforte de Formosa, Simón Bracco de General Roca y Enrique Bosch de Resistencia) y deben asumir compromisos procesales en sus estrados.



Del mismo modo, se habilitó a que los acusados que permanecen excarcelados puedan conectarse a las audiencias por videoconferencia, pero bajo estrictas pautas de conectividad que garanticen sus presencia vía remota en la audiencia.



El presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, advirtió de modo taxativo que si esas pautas de conexión en tiempo y forma no se cumplen, se ordenarán las detenciones y traslado a la sala de audiencias con la fuerza pública, según remarcó.