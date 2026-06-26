Corrientes: 60 kioscos de drogas desarticulados y más de 100 detenidos en seis meses

La Policía de Corrientes informó que durante el primer semestre de 2026 eliminó 60 ‘kioscos’ de venta de drogas en toda la provincia. En ese mismo período se registraron 103 personas detenidas por investigaciones vinculadas al narcomenudeo y al narcotráfico.

Es así que, como parte de la lucha contra la venta de drogas, se realizaron más de 40 allanamientos con resultados positivos en distintas causas, lo que derivó en el secuestró de más de 4.000 dosis de droga fraccionada. De igual forma, se incautaron 32 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína.

Secuestros y elementos vinculados

De acuerdo al balance policial, durante los operativos del primer semestre también se retuvieron:

152 plantas de marihuana

146 celulares

17 motos y 4 autos

Además, se incautaron armas de fuego, balanzas, bicicletas y más elementos vinculados a la venta de drogas. Según el informe, el monto de todo lo secuestrado durante la primera parte del año asciende a 450 millones de pesos.

El informe fue difundido este 26 de junio en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. En ese contexto, el balance representa los operativos realizados en la provincia por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, junto a distintas comisarías y en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.