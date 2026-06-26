Caso niño N: nuevo revés judicial para Fernández Codazzi que deberá seguir en prisión

El abogado José Alejandro Fernández Codazzi imputado por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de un menor, vinculado con el llamado caso del "niño N", deberá continuar el prisión, a partir de que el tribunal de revisión de Mercedes rechazara un recurso de casación, interpuesto por la defensa del detenido.



Ante el nuevo revés judicial el polémico abogado seguirá con prisión preventiva efectiva en una celda común de la Comisaría Segunda de Esquina, donde permanece alojado desde hace caso dos meses, luego de quedar comprometido con un sonado caso que obtuvo la mirada de los medios nacionales luego de un llamado de Alerta Sofía.



La fiscalía de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) a cargo de Javier Mosquera, sostiene que el letrado utilizó su propia camioneta para trasladar y facilitar la fuga de su cliente, Josías Santos Regis (alias "El Brasileño"), junto a su hijo de 6 años, llamado el niño "N", en los primeros días del pasado mes de mayo.



La fuga ocurrió después que Santos Regis protagonizara un ataque a balazos y un intento de homicidio en el barrio Mancini, de Esquina. La Justicia considera que la intervención y traslado de Codazzi al "brasiñeño" retrasó el operativo cerrojo. El menor y su padre fueron encontrados dos días después en una zona rural de la localidad de San Isidro en un lugar conocido como Paraje Duraznillo.



El papá del niño permanece alojado en la Unidad Penal 6 de San Cayetano, en Corrientes, ya que está imputado en los delitos de "homicidio agravado en grado de tentativa" y "supresión de menores en concurso real".



La situación legal de Fernández Codazzi, se torna cada vez más compleja. Según el portal Actualidad Esquina, la defensa del abogado preso había cuestionado la "interpretación judicial" sobre varios puntos, entre ellos, "la aplicación de la perspectiva de género, la tipificación penal y aspectos vinculados al derecho de defensa".



Sin embargo, el tribunal de alzada entendió que el recurso "no reunía los requisitos procesales necesarios para ser tratado por la vía de casación".



Consideró además que "la resolución impugnada no constituye una sentencia definitiva, ni genera un perjuicio irreparable que habilite la intervención del Superior Tribunal de Justicia".



En consecuencia, la Justicia de Corrientes determinó que la prisión preventiva debe mantenerse durante todo el proceso de investigación penal.



Cabe señalar que inicialmente el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, le había otorgado el arresto domiciliario con tobillera electrónica, sin embargo la Fiscalía impugnó el fallo, y el Tribunal de Revisión de Mercedes revocó de forma unánime este beneficio.

Suspensión de Matrícula





En otro orden de cosas y en paralelo a la situación de encierro físico de Fernández Codazzi, el fiscal del caso, Javier Mosquera, solicitó formalmente la suspensión preventiva de su matrícula de abogado.



Argumentó que, debido a que el ejercicio de su profesión sirvió presuntamente para facilitar delitos y entorpecer el accionar policial, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Corrientes debería intervenir para inhabilitarlo de forma inmediata.