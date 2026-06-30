Corrientes: la búsqueda de Melanie se extendió hasta Esquina

La Policía de Corrientes informó que durante este martes las tareas de búsqueda de una joven desaparecida en ciudad Capital se extendieron hasta la localidad de Esquina.

En un trabajo en conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y la Dirección General de Seguridad y Ambiental de la Policía de Chaco, se rastrillan ambas playas del rió Paraná.

Es martes se informó que las tareas se extendieron hasta la localidad de Esquina. A la vera del río, efectivos policiales rastrillan el área mientras se buscan pistas sobre el agua.

El caso

Cabe recordar que el sábado 27 de junio se reportó la desaparición de Melanie Aldaz, de 19 años, luego que su familia perdiera contacto con ella.

Pero los rastrillajes se trasladaron a las aguas del río Paraná luego que una denuncia al 911 informó que una mujer se había arrojado al agua desde el puente General Manuel Belgrano en la noche del 25 de junio.

Tras recuperar las filmaciones de las cámaras de seguridad dispuestas a lo largo del puente, los padres de la joven lograron reconocerla en la imagenes dispuestas por la fuerza, al identificar las prendas utilizadas por Melanie.