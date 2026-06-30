Corrientes: apareció el dueño de la mochila encontrada en una plaza del centro

La Policía de Corrientes informó que el lunes se oficializó la devolución de una mochila que se había extraviado en las calles centricas de la ciudad Capital. Su dueño es un estudiante oriundo de la provincia de Salta.

El hecho se remonta días atrás, cuando dos menores de edad se acercaron a cadetes que circulaban en inmediaciones de la plaza Vera y entregaron la mochila que habían encontrado abandonada.

Tras realizar una requisa protocolar y no encontrar ninguna identificación que de pistas sobre su propetario, se emitió un comunicado para hallar a su legitimo dueño.

La visibilización del caso hizo el efecto esperado, pues en la Escuela de Cadetes, donde quedó alojada la mochila, se presentó un jóven a reclamar lo hallado en la plaza céntrica.

El joven, identificado como Matías C., pasó con éxito las pregunta de rigor que se le realizaron para constatar detalles de los elementos que resguardaba la mochila: "Tenía cosas muy valiosas, la plata del alquiler, apuntes, el cargador del celular y por suerte está todo en su lugar así que muy contento y agradecido", comentó.

Por otro lado, Matías cometó que "había salido de rendir un materia (de la facultad)", y que luego se acercó al centro de la ciudad para hacer unas compras. En ese momento es que pierde la mochila que luego encontraron los menores.

Tras cumplirse con las formalidades del caso, el salteño pudo retirarse con la totalidad de los elementos recuperados.