Corrientes: un motociclista murió tras chocar contra un montículo de escombros

Un hombre de 49 años murió en la localidad correntina de Goya tras impactar su motocicleta contra un montículo de tierra. El hecho ocurrió este miércoles por la noche sobre la avenida Sarmiento, entre las calles José Gómez y Mitre.

Luego del choque, el motociclista perdió el control de su Honda Wave y cayó violentamente sobre el asfalto. El personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y realizó el traslado al Hospital Regional. Fue así que el conductor ingresó con un cuadro crítico y murió a causa de la gravedad de sus heridas.

No hubo otro vehículo involucrado

Las autoridades sanitarias del Hospital Regional de la localidad confirmaron la muerte del hombre cerca de las 21:25. Por otro lado, la Policía confirmó que ningún otro vehículo participó en el siniestro vial.

De todas maneras, se secuestró la moto de manera preventiva para llevar adelante las pericias mecánicas correspondientes. La Fiscalía de Instrucción en turno tomó intervención en el caso y solicitó los informes del personal de peritos.

Con información de Hechos Goya.